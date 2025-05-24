Şeytan Marka Giyer 2 için vizyon tarihi duyuruldu

Henüz resmi oyuncu kadrosu açıklanmasa da, orijinal kadronun birçok üyesinin ikonik rolleriyle geri dönmeleri bekleniyor. Film , moda gazeteciliğinin evrildiği bir dönemde, karakterlerin yıllar sonra hayatlarına nasıl devam ettiklerini gösterecek.

Film, dünya genelinde 326 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Meryl Streep’e 14. Oscar adaylığını kazandırmıştı.



Resmi oyuncu açıklaması henüz yapılmamış olsa da, Entertainment Weekly’e göre Streep, Blunt ve Tucci’nin geri dönmesi için görüşmeler sürüyor. Üç oyuncu, Şubat 2024’te SAG Ödülleri’nde kısa bir buluşma gerçekleştirmişti.