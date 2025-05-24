Şeytan Marka Giyer 2 için vizyon tarihi duyuruldu
2006 yapımı kült film Şeytan Marka Giyer'in (The Devil Wears Prada) devam filminin 1 Mayıs 2026’da vizyona girmesi bekleniyor.
Henüz resmi oyuncu kadrosu açıklanmasa da, orijinal kadronun birçok üyesinin ikonik rolleriyle geri dönmeleri bekleniyor. Film, moda gazeteciliğinin evrildiği bir dönemde, karakterlerin yıllar sonra hayatlarına nasıl devam ettiklerini gösterecek.
Stanley Tucci, Ekim 2024’te People dergisine verdiği röportajda, sanat yönetmeni Nigel rolünü yeniden canlandırma teklifine sıcak baktığını söylemişti. Çok sayıda filmde rol alan Tucci, en özel oyunculuk deneyimini Şeytan Marka Giyer filminde yaşadığını ifade etti.
Film, dünya genelinde 326 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Meryl Streep’e 14. Oscar adaylığını kazandırmıştı.
Resmi oyuncu açıklaması henüz yapılmamış olsa da, Entertainment Weekly’e göre Streep, Blunt ve Tucci’nin geri dönmesi için görüşmeler sürüyor. Üç oyuncu, Şubat 2024’te SAG Ödülleri’nde kısa bir buluşma gerçekleştirmişti.
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