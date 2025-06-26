Şeytan Marka Giyer'in "Miranda"sı 37 yıl sonra görevini bırakıyor

Anna Wintour, 37 yıl aradan sonra Amerikan Vogue'un genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılıyor.

Wintour haberi perşembe günü çalışanlara duyurdu.

BBC'nin haberine göre 75 yaşındaki İngiliz moda ikonu, üst düzey pozisyonlarını sürdürecek. Wintour, Vogue'un küresel yayın yönetmeni ve aynı zamanda ana şirketi Conde Nast'ın içerik sorumlusu olarak görevine devam edecek.

Londra'da büyüyen Anna Wintour, 1988'de ABD'deki kardeş dergisinin başına geçmeden önce İngiliz Vogue'un editörüydü.

Wintour, Vogue'a yeni bir soluk kazandırarak onu dünyanın en önemli moda yayınlarından biri haline getiren, daha az tanınan modellere yer veren ve ucuz kıyafetleri haute couture ile birleştiren American Vogue'a yeni bir soluk getiren kişi olarak anılıyor.



Anna Wintour, eski asistanlarından Lauren Weisberger'in yazdığı Şeytan Marka Giyer adlı romandaki zalim ama saygı duyulan Miranda Priestly karakterine de ilham kaynağı olmuştu.

