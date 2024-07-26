Sezen Aksu dolandırıldı

Son zamanlarda yaygınlaşan telefon dolandırıcılarının hedefinde bu defa ünlü sanatçı Sezen Aksu vardı. Kimsesiz çocuklar için bağış topladıklarını söyleyen şüpheli, sanatçıdan 220 bin lira aldı.

Sezen Aksu dolandırıldı

Haber: Rojbin Hayrullahoğlu

Dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü sanatçı vardı.

70 yaşındaki ünlü sanatçı cep telefonuyla arandı, kendisini Beyoğlu Belediyesi çalışanı olarak tanıtan bir şüpheli, kimsesiz çocuklara bağış topladıklarını söyledi.

Sezen Aksu yardım kampanyasına katılacağını düşünerek 420 bin lira bağış yapmayı kabul etti. Aksu, kendisine verilen hesap numarasına ilk olarak 220 bin lira gönderdi.

ASİSTANI ŞÜPHELENDİ

Ancak Sezen Aksu'nun asistanı durumdan şüphelendi. Ünlü sanatçı, kalan parayı göndermeden önce belediye ile irtibata geçti.

Belediye görevlileri öyle bir kampanyalarının olmadığını söyledi.

Sezen Aksu, dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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