Sezen Aksu dolandırıldı

Haber: Rojbin Hayrullahoğlu

Dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü sanatçı Sezen Aksu vardı.

70 yaşındaki ünlü sanatçı cep telefonuyla arandı, kendisini Beyoğlu Belediyesi çalışanı olarak tanıtan bir şüpheli, kimsesiz çocuklara bağış topladıklarını söyledi.



Sezen Aksu yardım kampanyasına katılacağını düşünerek 420 bin lira bağış yapmayı kabul etti. Aksu, kendisine verilen hesap numarasına ilk olarak 220 bin lira gönderdi.



ASİSTANI ŞÜPHELENDİ



Ancak Sezen Aksu'nun asistanı durumdan şüphelendi. Ünlü sanatçı, kalan parayı göndermeden önce belediye ile irtibata geçti.



Belediye görevlileri öyle bir kampanyalarının olmadığını söyledi.



Sezen Aksu, dolandırıcıdan şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

