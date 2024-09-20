Sinemalarda bu hafta: Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Haftanın yeni filmleri sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 8 film vizyona girecek. "Dedemin Gözyaşları" ve "Transformers: Başlangıç" dikkat çeken yapımlar olarak göze batıyor.



"Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1" ve "Bölüm 2"



İlk gösterildiği günlerde dünya genelinde büyük ilgi gören "Alacakaranlık" (Twilight) serisinden, "Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1" ve "Bölüm 2" yeniden vizyona girecek.



Filmler, Bella ile Edward'ın düğününden sonra Bella'nın hamile kalmasını, çiftin kızları Renesmee ile kurdukları yeni hayatı ve peşlerine düşen Volturilere karşı verdikleri mücadeleyi işliyor.



"Dedemin Gözyaşları"



Dram türündeki "Dedemin Gözyaşları"nda başrolleri Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Sinem Yıldırım ve Ali İpin paylaşıyor.



Yönetmen ve senaristliğini İhsan Taş'ın üstlendiği film, lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal ile torununun hikayesini ele alıyor.



"Transformers: Başlangıç"



Yönetmen koltuğunda Josh Cooley'in oturduğu "Transformers: Başlangıç" filmi, macera, animasyon ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Senaryosunu Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin kaleme aldığı yapım, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijinal hikayeyi anlatıyor.



"En Sevdiğim Pastam"



"En Sevdiğim Pastam", yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı yeni biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını işliyor



Komedi ve dram türündeki filmin başrollerinde Lili Farhadpour ve Esmaeel Mehrabi oynuyor.



"Mickey Mouse'un Tuzağı"



Yönetmen koltuğuna Jamie Bailey'in oturduğu "Mickey Mouse'un Tuzağı" filminin senaryosunu başrolde de oynayan Simon Phillips yazdı.



Phillips'e filmde Nick Biskupek, Mireille Gagne, Allegra Nocita ve Mackenzie Mills eşlik etti. Film, 21. doğum gününde kendisini ölüm kalım savaşı içinde bulan bir gencin hikayesini ele alıyor.



"Harika Kanatlar: Dünya Turu"



Çin yapımı animasyon türündeki "Harika Kanatlar: Dünya Turu" filmi, arızalı bir denizaltı olan Comma'nın gelecekteki haliyle tanışmasını ve derin deniz depremleri ile kayıp canlıların arkasındaki korkunç komployu öğrenmesini konu alıyor.



Yönetmenliğini Chao Zhang'in yaptığı filmde, Pete, Pearl, Da Zhuang ve Ateş Tavşanı karakterleri yer alıyor.