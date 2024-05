Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik şarkıcısı Amy Winehouse'un hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. İşte, sinemalarda bu hafta vizyona giren yapımlar...



"Back to Black"



Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini Sam Taylor-Johnson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyacak.



Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, ünlü şarkıcının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.



"Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay"



Gürsel Ateş'in yönetmenliğini üstendiği, Bülent Durgun, İskender Bağcılar ve Emre Özmen'in rol aldığı "Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay", 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı beyaz perdeye taşıyacak.



Film, öğretmen Baran'ın evlilik yıl dönümü olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmesini ve Baran'ın babasının Atatürk'ün "şahsi meselemiz" dediği Hatay'ı terk etmemesini konu ediyor.



"Üç Günlük Dünya"



Caner Erzincan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Üç Günlük Dünya", İstanbul'un arka mahallelerinden birinde tekel sahibi olan bir adamın, geçim sıkıntısına düşünce, arkadaşlarıyla kendi içkisini üretmesi ve sonrasında başından geçen olayları işliyor.



Komedi türündeki filmin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Batuhan Sert, Ayhan Taş, Begüm Öner, Bülent Çolak, Burcu Gönder Parlak, Yılmaz Gruda ve Sıla Korkmaz paylaştı.



"Bakkal Amca: Mahmut Tuncer"



Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor.



Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar oynuyor.



"Sinemada İtiraz Ediyorum"



Haftanın bir diğer komedi filmi "Sinemada İtiraz Ediyorum", Müfit Can Saçıntı'nın 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü kendi oyunculuğu ve yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyor.



Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan Saçıntı, evlilikten, eğitim sistemine, zamlardan, reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi amaçlıyor.



"Vazgeçme"



Mustafa Kemal Kara'nın yönettiği, Cezmi Baskın, Uğur Biçer ve Sevda Bayraktar'ın rol aldığı "Vazgeçme", dram ve komedi karışımı bir hikayeyi işliyor.



"Kanlı Gece: Kamp"



Mustafa Tilci'nin çektiği, Seval Arun, Engin Bozbey, Jale Ak ve Mehmet Özcan Varaylı'nın başrollerini paylaştığı "Kanlı Gece: Kamp" yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.



"Tereddüt Çizgisi"



Selman Nacar'ın yönetmenliğini üstlendiği; Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu ve Gülçin Kültür Şahin'in rol aldığı "Tereddüt Çizgisi", bir avukatın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesini anlatıyor.



"Çocuk Kalbi"



Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan "Çocuk Kalbi", bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini çocukların dünyası üzerinden işliyor.



Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği filmde İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu rol aldı.



Haftanın korku ve gerilim filmleri



Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ile Spenser Cohen'in üstlendiği "Tarot", tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor.



Öykü Gürman, Hakan Akgün ve Kaan Yılmaz'ın rol aldığı Tolga Savu'nun filmi "Grabuna", 70'li yıllarda Ankara'dan Edirne'ye atanan bir memurun gizemli bir müzede yaşadığı olayları ele alıyor.



Mustafa Miraç Kaya'nın çektiği "Sobe: Sakallı Bebek", travmalarından kurtulmak için yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini anlatıyor.



Haftanın animasyonları



Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Küçük Prens Karlar Ülkesi", çıktığı macera dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini işliyor.



Lorena Ares'in çektiği "Hanna ve Minik Canavarlar", insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabada geçen bir hikayeyi anlatıyor.