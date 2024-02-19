Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

"ORMANDA EĞİTİM ALMAK ZORDU"



New York Post gazetesine konuşan Sistine, "6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu." dedi. Model olan Sistine, küçük yaştan beri babalarıyla askeri eğitimlere katıldıklarını söyledi.



Sylvester Stallone de kızlarının eğitimde tavukları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz." diye konuştu.



Aile geçen sene suç oranlarının yüksek olduğu New York'a taşınma kararı almıştı.