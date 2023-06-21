Şırdancı Mehmet (Mehmet Sur) kimdir?  Uçuş esnasında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi olay oldu

Sosyal medya, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur'u konuşuyor. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi. Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Peki, Şırdancı Mehmet (Mehmet Sur) kimdir?

Şırdancı Mehmet (Mehmet Sur) kimdir?  Uçuş esnasında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi olay oldu

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 

Çok küçük yaşlardan itibaren mutfak ile iç içe yetişti. İstanbul’da bir çok otel ve restaurant bünyesinde ilk dönemlerde komi olarak çalıştı. 

Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, 2018 MasterChef sezonunda yarıştı. 

Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdürmektedir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kız, bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu var. 

N-LIFE HABERLERİ

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