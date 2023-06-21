Şırdancı Mehmet (Mehmet Sur) kimdir?  Uçuş esnasında göğsünden çıkardığı şırdanı yemesi olay oldu

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Çok küçük yaşlardan itibaren mutfak ile iç içe yetişti. İstanbul’da bir çok otel ve restaurant bünyesinde ilk dönemlerde komi olarak çalıştı.

Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, 2018 MasterChef sezonunda yarıştı.



Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdürmektedir. Evlidir ve bu evliliğinden bir kız, bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

