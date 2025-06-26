Şırdancı Mehmet'e 20 milyonluk boşanma davası: "Beni sandalyenin bacağıyla dövdü"
Şırdancı Mehmet bu kez eşine şiddetle gündeme geldi. Mehmet Çubuk'un eşi; fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.
MasterChef isimli yemek programıyla adını duyan Şırdancı Mehmet, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemde.
Şırdancı Mehmet'in 16 yıllık eşi Hanım Çubuk, eşinin kendisine fiziksel, psikolojik, sözlük ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etti.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Hanım Çubuk, eşinin 24 Mayıs günü kırdığı sandalyenin bacağıyla kendisini dövüldüğünü söyledi.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Çiftin çocuklarının gözleri önünde gerçekleşen bu olay sonrası iki ay uzaklaştırma kararı verildi.
Şiddete maruz kalan Hanım Çubuk, boşanma davası da açtı.
20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz." denildi.
MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI
Aile Mahkemesi, Hanım Çubuk'un avukatlarının talebi üzerine Şırdancı Mehmet'in mal varlıklarının bir kısmına tedbir koydu.
Hanım Çubuk, mal paylaşımı davası da açtı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- N-Life
- Boşanma Davası