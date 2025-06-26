Şırdancı Mehmet'e 20 milyonluk boşanma davası: "Beni sandalyenin bacağıyla dövdü"

BOŞANMA DAVASI AÇTI



Çiftin çocuklarının gözleri önünde gerçekleşen bu olay sonrası iki ay uzaklaştırma kararı verildi.

Şiddete maruz kalan Hanım Çubuk, boşanma davası da açtı.

20 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz." denildi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI



Aile Mahkemesi, Hanım Çubuk'un avukatlarının talebi üzerine Şırdancı Mehmet'in mal varlıklarının bir kısmına tedbir koydu.

Hanım Çubuk, mal paylaşımı davası da açtı.