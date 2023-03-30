SİYAD Onur ve Emek ödüllerinin sahipleri belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen "SİYAD Ödülleri"nde "Onur" ve "Emek" ödüllerinin sahipleri açıklandı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 55.si düzenlenen etkinlikte, "Onur Ödülü"ne "40 m2 Almanya", "Sahte Cennete Veda" ve "Elveda Yabancı" filmleriyle birçok festivalden ödül alan Tevfik Başer ile 60 yılı aşan oyunculuk kariyerine 100 fazla film ve dizi sığdıran oyuncu Suna Selen değer görüldü.



"Emek Ödülü" ise "Fırat'ın Cinleri", "Kara Kafa" ve "Zincir" filmlerinin yönetmeni Korhan Yurtsever'e verilecek.



Ödül töreni 4 Nisan'da gerçekleştirilecek.

