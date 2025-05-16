Smokey Robinson hakkında cinsel saldırı suçlaması

Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisi mahkemeye başvurdu. Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı.



85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi.



NE OLMUŞTU?



Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı.

Dört kadın, 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.