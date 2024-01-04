SON DAKİKA HABERİ: Usta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı.



Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.



Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

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