Sosyal Gastronomi Atölyeleri başlıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ile ortaklaşa yürüttüğü SES Programı kapsamında insani yardım ve sosyal gastronomi alanındaki çalışmalarıyla ünlü Kolombiyalı şef Charlie Otero Türkiye’ye geldi.

Açlık, yoksulluk, yetersiz beslenme, eşitsizlik, gıda israfı ve işsizlik gibi hem küresel hem de toplumsal sorunları odağına alan sosyal gastronomi konusunda da etkin bir isim olan Otero, 2019 yılında BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından İspanya ve Latin Amerika Gastronomi Elçisi olarak seçilmişti.



9 -19 Mayıs tarihleri arasında tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Hatay’ı kapsayacak atölyeler dizisi düzenleyecek olan Otero’nun son durağı Hatay Expo olacak.

SES Programı’nın uygulandığı oteller, halk eğitim merkezleri ve okullarda gerçekleşecek çalışmalarda Otero, Latin Amerika mutfağının sırlarını SES Programı katılımcılarla ve eğitmenlere paylaşacak. Teorik mesleki ve uygulamalı eğitimi odağına alan ve katılımcıların hayata tutunmasına destek olmak için kurgulanan SES Programı, 15 ilde 5 alanda yürütülüyor.

