Sosyal medyada "Edip Akbayram öldü" iddiası: Kızından açıklama geldi

Haber: Anıl Ekin Gümüş



Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Bugün akşam saatlerinde X platformunda sanatçının öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.



TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN AÇIKLAMA



Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi.



X'ten açıklama yapan Akbayram, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz." dedi.



EDİP AKBAYRAM'IN SON DURUMU



Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü.



Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



13 Ocak'ta ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



EDİP AKBAYRAM KİMDİR?



1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.



Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.



Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.