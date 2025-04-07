Squid Game 3. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenenleri arasında yer alan distopik Güney Kore dizisi Squid Game, 3. sezonuyla diziseverlere merhaba diyecek. 26 Aralık 2024'te 2. sezonu izleyicilerle buluşan dizinin 3.sezonu aynı zamanda final sezonu olacak.



SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.



SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA



Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.