Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte final sezonuna dair bilgiler

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan, yayınlandıktan sonra bütün dünyada tartışma yaratan "Squid Game" dizisinin ikinci sezonu büyük bir aranın ardından geri dönmüştü. Dizinin hayranları şimdi ise üçüncü ve aynı zamanda final sezonunun tarihine odaklandı. İşte, Squid Game 3 sezon hakkında bilgiler...



SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN?



Squid Game dizisinin ikinci sezonunu bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix açıklama yaptı.



Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.



SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA



Squid Game’i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.