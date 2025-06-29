Squid Game 4. sezon gelecek mi? Yönetmen açıkladı

Netflix’e konuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, baş karakter Gi-hun’un (Lee Jung-jae) hikayesini bitirmek için bazı önemli değişiklikler yaptığını belirtti. İlk planda Gi-hun’un kendini feda etmesi planlanmamıştı ancak Hwang, hem Gi-hun’un hem de Front Man’in (Lee Byung-hun) hikayelerine güçlü bir kapanış yapmak istediğini söyledi.



Hwang, “Bu hikâyeyi bitirmem ve seyirciye bir mesaj vermem gerekiyordu. Vermek istediğim mesaj; yalnızca kendi çıkarımızı gözetir, fedakârlık yapmaz, bedel ödemez ve birlikte hareket etmezsek bir geleceğimizin olmayacağıydı” dedi.

YENİ SEZONDA SÜRPRİZ

Üçüncü sezonda izleyicileri bir de sürpriz bekledi. Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, The Recruiter adlı Amerikalı bir karaktere hayat vererek kısa bir cameo yaptı. Bu sahne, dizinin gelecekteki yönüne dair ipucu olarak yorumlandı.



Cate Blanchett’ın karakterinin, David Fincher (Mindhunter, The Social Network) yönetmenliğinde çekilecek Squid Game: America adlı Amerikan spin-off projesine zemin hazırladığı belirtiliyor. Bu yeni dizinin çekimlerine Aralık ayında başlanması planlanıyor.



Böylece Squid Game, Kore’de üçüncü sezonla final yaparken hikayesini uluslararası bir projeyle devam ettirmeye hazırlanıyor.

