Star'ın sevilen Yalı Çapkını cuma akşamına bir kez daha damga vurdu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' dün gece yayınlanan 7. bölümüyle reytingleri altüst etti.

Star'ın sevilen Yalı Çapkını cuma akşamına bir kez daha damga vurdu

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Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle)

Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle)

, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizisinin yedinci bölümü 4 Kasım Cuma akşamı Star ekranlarında yayınlandı. İzleyicinin yoğun ilgisi ile Yalı Çapkını;  her üç kategoride de Cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Star'ın sevilen Yalı Çapkını cuma akşamına bir kez daha damga vurdu - 1

CUMA AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN YAPIMI 

Star’ın merakla beklenen “Yalı Çapkını” dizisi yedinci bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 4 Kasım Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Star'ın sevilen Yalı Çapkını cuma akşamına bir kez daha damga vurdu - 2

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yusuf’un konakta işe başlaması Ferit’i de Seyran’ı da çok rahatsız etti. Seyran; üniversiteye gitmek istediğini söyleyince Ferit onunla masa tenisi maçı üzerinden iddiaya girdi. Suna, Seyran, Ferit ve Fuat’ın çıktığı yemekte Seyran’ın piyano çalması Ferit’i derinden etkiledi. Gecenin sonunda Suna’nın Ferit’i beklenmedik bir şekilde öpmesi ise şok etkisi yarattı.

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Star'ın sevilen Yalı Çapkını cuma akşamına bir kez daha damga vurdu - 3

İşte Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı...

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