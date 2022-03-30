Stephen King’in ‘O’ kitabı dizi oluyor

Stephen King’in en ünlü eserlerinden biri olan ‘O’, sinema evreninin ardından dizi formatında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

HBO Max'de yayınlanması planlanan dizinin adının 'Welcome to Derry' olacağı konuşulanlar arasında. Daha önce 2017 ve 2019 yıllarında çekilen 'O' filmlerinin yönetmeni Andy Muschietti HBO Max'de yayınlanacak dizi için geri dönecek. Dizinin, olağanüstü olayların ilk yaşandığı 1960'larda geçmesi planlanıyor.

