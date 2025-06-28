Şükran Ovalı ile Caner Erkin'den romantik paylaşım: "Hep ilk gün gibi hissedeceğim"

"ONU 14 KEZ TELEFONDA ENGELLEDİM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Ovalı eşiyle tanışma hikayelerini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini “Ben Caner’i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı ve ben ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli de havada kaldı. Doktora ‘Beni sen tanıştır’ demiş ve telefonumu almış. Tabii uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti." sözleriyle anlattı.



"1.5 yıl böyle benim reddetmelerimle sürdü" diyen Ovalı, "Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesin manyak derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum" ifadelerini kullandı.