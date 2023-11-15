Sultan II. Mahmud imzalı hat levhanın restorasyonunda sona gelindi

Yıldız, eserde "Allahu veliyyü't-tevfik" yazısının yer aldığının altını çizerek, II. Mahmud imzalı hat levhanın önümüzdeki günlerde geçici olarak Hazine Koğuşu'ndaki Hat Galerisi'nde sergileneceğini aktardı. Osmanlı padişahlarının hatla ünsiyetlerinin bilindiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Koleksiyonumuzda Sultan Abdülmecid, IV. Murat, I ve III Ahmet'in eserleri var. Topkapı Sarayı'ndaki galerimizin ardından şu anda restorasyonu devam eden Topkapı Sarayı Darphane bölgesinde çok büyük bir Hat Müzesi hazırlığımız sürüyor. Koleksiyonumuzdaki diğer restorasyonu devam eden eserlerin de tamamlanmasıyla önümüzdeki yıllarda Milli Saraylar Hat Müzesini, Darphane-i Amire kompleksinde hayata geçireceğiz."

Yasin Yıldız, Milli Sarayların 3 bini aşkın eserin yer aldığı bir hat koleksiyonuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Bunların bir kısmı saray, köşk ve kasırlarda doğal tefriş düzeni içerisinde tefriş ediliyor. Tabii koleksiyonumuzun geri kalanıyla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Milli Saraylar kurumunun yaklaşık 45 yıllık restorasyon atölyeleri deneyimi var. Taşınabilir eser anlamında bütün restorasyon çalışmalarımızı kendi atölyelerimizde sürdürebiliyoruz. Bu anlamda 32 tane restorasyon atölyemiz var." diye konuştu.

