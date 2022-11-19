 Suna Kazım'ı öldürdü mü? Gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında | N-Life

Suna Kazım'ı öldürdü mü? Gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında

Star Tv'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını nefeslerin tutulmasına sebep olan bir bölümle ekrana geldi. Dizinin 18 Kasım akşamı ekrana gelen 9. bölümünde; Esme’nin Suna’ya Seyran’ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran’ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım’ın etkisiz hale getirdi. Son bölüm finali ardından "Kazım öldü mü?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

Suna Kazım'ı öldürdü mü? Gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında

ekran macerasında 9 haftayı geride bıraktı. Başarısını sürdürmeye devam eden dizinin son bölümünde Seyran ve Kazım'ın boğuşma sahnesi ekrana kilitledi.

Bölüm boyunca Suna'yı bulmak için her yolu deneyen Kazım'ın beklediği bilgi karısı Esme'den geldi. Yaşadığı gerilime ve eziyete dayanamayan Esme, geçirdiği sinir krizi ardından istemeden de olsa kızının yerini ağzdından kaçırdı. “Seyran’ım ablasına sahip çıktı ya ölsem de gam yemem artık” sözlerini duyan Kazım Ağa, soluğu yalıda buldu. Zaman kaybetmeden Korhan Yalısı’na giden Kazım Ağa, Suna'ya ulaşmak pahasına Seyran'ın canına kastetmeyi göze aldı. Yaşanlara saklandığı yerden şahit olan Suna daha fazla dayanamadı ve elindeki dambılı Kazım Ağa'nın kafasına vurdu. Aldığı darbelerle yatağa yığılan Kazım Ağa'nın kanlar içerisindeki görüntüsü Yalı Çapkını 9. bölüm finaline damga vurdu.

İPUCU İÇİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR

Yaşananlar ardından gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kazım'ın akıbeti, Suna'nın evlenmekten kurtulup kurtulamayacağı Yalı Çapkını 10. bölümünde belli olacak.



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