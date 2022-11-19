Suna Kazım'ı öldürdü mü? Gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında

Yalı Çapkını ekran macerasında 9 haftayı geride bıraktı. Başarısını sürdürmeye devam eden dizinin son bölümünde Seyran ve Kazım'ın boğuşma sahnesi ekrana kilitledi.

Bölüm boyunca Suna'yı bulmak için her yolu deneyen Kazım'ın beklediği bilgi karısı Esme'den geldi. Yaşadığı gerilime ve eziyete dayanamayan Esme, geçirdiği sinir krizi ardından istemeden de olsa kızının yerini ağzdından kaçırdı. “Seyran’ım ablasına sahip çıktı ya ölsem de gam yemem artık” sözlerini duyan Kazım Ağa, soluğu yalıda buldu. Zaman kaybetmeden Korhan Yalısı’na giden Kazım Ağa, Suna'ya ulaşmak pahasına Seyran'ın canına kastetmeyi göze aldı. Yaşanlara saklandığı yerden şahit olan Suna daha fazla dayanamadı ve elindeki dambılı Kazım Ağa'nın kafasına vurdu. Aldığı darbelerle yatağa yığılan Kazım Ağa'nın kanlar içerisindeki görüntüsü Yalı Çapkını 9. bölüm finaline damga vurdu.

İPUCU İÇİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR

Yaşananlar ardından gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kazım'ın akıbeti, Suna'nın evlenmekten kurtulup kurtulamayacağı Yalı Çapkını 10. bölümünde belli olacak.







