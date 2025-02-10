Super Bowl gerilimi alevlendirdi: Taylor Swift yuhalandı, Trump paylaştı

Amerikan futbolunun en büyük organizasyonu olan Super Bowl, bu yılda ünlüler geçidine sahne oldu.



Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles arasında gerçekleşen final müsabakası Philadelphia Eagles'ın galibiyetiyle sonuçlandı.



Bu yıl Super Bowl yalnızca takımlar arasındaki rekabete sahne olmadı. Yıllardır kavgalı olan Trump ve Taylor Swift arasındaki gerilim tekrar alevlendi.



New Orleans'taki Caesar's Superdome'da oynanan karşılaşmada, dev ekranda Trump ve Taylor Swift'in art arda görüntülendi. Trump ekranda belirdiğinde tribünlerde alkış ve tezahüratlar yükselirken, aynı coşku Swift için yerini yuhalamalara bıraktı.



Trump'ın Taylor Swift'in yuhalandığı anları Truth Social hesabından paylaşması dikkat çekti.



Öte yandan Amerikan tarihinde ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı Super Bowl'a katıldı.



Taylor Swift'in Super Bowl'da yuhalanması sosyal medyada gündem oldu. Taylor, ıslıklandıktan sonra yan bakışlar attıktan sonra bir arkadaşıyla konuşmaya başladı. Dudak okuma uzmanı NJ Hickling, süperstarın "A ne, ne oluyor?" dediğini söyledi.



Kansas City Chiefs oyuncusu erkek arkadaşı Travis Kelce'yi desteklemek için locasında yer alan Taylor Swift'e eşlik edenler Ice Spice, Ashley Avignone, kardeşi Austin Swift ve Haim kardeşler oldu.