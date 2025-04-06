Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

"Golden Odyssey" isimli Bermuda bayraklı süper yat Bodrum açıklarına demirledi.

Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

Yaklaşık 124 metre uzunluğundaki yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerce görüntülendi.

Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi - 1

60 PERSONEL, 32 MİSAFİR KAPASİTELİ

2015'te yapılan, 16 kabininde 32 misafiri ağırlama kapasitesine, 21 knot seyir hızına sahip lüks yatta, 60 personelin görev alabildiği öğrenildi.

Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi - 2

YÜZME HAVUZU, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU

Yatta ayrıca, yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası da bulunduğu belirtildi.

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