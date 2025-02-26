Survivor Almeda kimdir? Almeda Baylan kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2025'in başarılı isimlerinden Almeda Baylan, yarışmadaki tartışmaları ve oyunlardaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Performansıyla dikkat çeken Almeda'nın hayatına dair bilgiler, yarışmanın sıkı takipçilerince öğrenilmek isteniyor. İşte, Survivor Almeda hakkında bilgiler...



SURVİVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?



1999 yılında Osmaniye’de doğan Almeda Baylan, özellikle yüzme ve dalış sporlarına olan ilgisiyle biliniyor.



Çocukluğundan itibaren su sporlarıyla ilgilenen Almeda Baylan, Survivor'a katılmadan önce yüzme antrenörlüğü yapıyordu.



Survivor Almeda'nın Instagram hesabında 175 binden fazla takipçisi bulunuyor.



Yarışmda dikkatleri üzerine çeken isim, Instagram'da @almedabaylan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunuyor.

