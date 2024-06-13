Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor All Star finalisti Nefise Karatay'ın biyografisi

Nefise Karatay, Survivor All Star kadrosundaki en iddali şampiyon adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. 2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor 2024 All Star’da da en iddalı isimlerden biri olmuştu. Karatay, yarışmalar boyunca adından sıkça söz ettirmişti. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor All Star finalisti Nefise Karatay'ın biyografisi

2024 All Star'ın en çok mücadele eden isimlerinden olan Nefise Karatay, Survivor 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemişti. Bu sezon All Star'da son 4 yarışmacı arasına adını yazdırmayı başaran Nefise Karatay kalan iki kadın yarışmacıdan biri olarak da dikkat çekiyor.

SURVİVOR NEFİSE KARATAY ?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Survivor Nefise, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor.

Milli atlet olan Nefise Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı.

Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...