Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor All Star finalisti Nefise Karatay'ın biyografisi

Survivor 2024 All Star'ın en çok mücadele eden isimlerinden olan Nefise Karatay, Survivor 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemişti. Bu sezon All Star'da son 4 yarışmacı arasına adını yazdırmayı başaran Nefise Karatay kalan iki kadın yarışmacıdan biri olarak da dikkat çekiyor.



SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?



Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Survivor Nefise, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor.



Milli atlet olan Nefise Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı.



Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.