Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor All Star finalisti Seda Ocak'ın biyografisi

Survivor 2024 All Star'ın en çok mücadele eden isimlerinden olan Seda Ocak, pek çok kişinin merak ettiği bir isim. Bu sezon All Star'da son 4 yarışmacı arasına adını yazdırmayı başaran Seda Ocak kalan iki kadın yarışmacıdan biri olarak da dikkat çekiyor.



SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?



Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğdu.



Eski yarışmacılardan Sema Aydemir'in ikizi olan Ocak, eski milli atlet ve antrenördür.



Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi.



Seda Ocak, spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.



2019 yılında Survivor Türkiye – Yunanistan yarışmasında da yer alan Ocak, 2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına katılmış ancak ilk turda elenmişti.

