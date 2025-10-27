Sydney Sweeney, Euphoria setine geri döndü: "Ailemin yanına dönmek gibi"

Ünlü Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, popüler dizi Euphoria’nın üçüncü sezon çekimlerini tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.

Sweeney, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ta düzenlenen AFI Fest kapsamında yeni filmi Christy’nin galasında yaptığı açıklamada, “Euphoria’yı iki gün içinde bitiriyorum” diye konuştu.

"AİLEMİN YANINA DÖNMEK GİBİ"

Variety'nin haberine göre üç yıl aradan sonra yeniden sete dönmenin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirten Sweeney, hislerini şu sözlerle anlattı:

“Ekip çoğunlukla aynı. Bu yüzden eve, ailemin yanına dönüyormuşum gibi hissediyorum. Onlarla büyüdüm. Pilot bölümü çektiğimde 20 yaşındaydım, şimdi aynı insanları görmek çok rahatlatıcı.”

Dijital yayıncılık platformu HBO, daha önce Euphoria’nın üçüncü sezonla birlikte sona ereceğini açıklamıştı.

Sweeney, dizinin olası dördüncü sezonuyla ilgili soruya, “Herhangi bir bilgiyi doğrulayamam” yanıtını verdi.

JACOB ELORDI: HERKES KENDİ HİKAYESİNİ ÇEKİYOR

Geçen hafta dizinin başrollerinden Jacob Elordi de Los Angeles’taki Academy Museum Gala’da üçüncü sezonla ilgili bazı ipuçları paylaşmıştı.

Elordi, canlandırdığı karakterle ilgili, “İnanılmazdı. Şimdiye kadar yaptıklarımdan çok farklı bir şey oynadım, bu çok özgürleştiriciydi” dedi.

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson’ın “çok zekice ve sinematografik” bir sezon hazırladığını belirten Elordi, “İnsanların gerçekten beğeneceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Elordi, senaryonun yapısı gereği diğer karakterlerin hikayelerinden haberdar olmadığını da sözlerine ekledi:

“Herkes kendi hikayesini ayrı çekiyor. Kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Bu biraz FBI dosyaları gibi. Bu yüzden diziyi ilk kez diğer izleyicilerle birlikte izleyebileceğim için heyecanlıyım.”

Sweeney de Elordi’nin bu yorumuna katılarak, “Ben de diziyi herkesle birlikte izleyeceğim gibi hissediyorum” diye ekledi.

YENİ PROJESİNDE KIM NOVAK OLACAK

Öte yandan Sweeney, yakında yeni bir projeye başlayacağını açıkladı.

Oyuncu, Colman Domingo’nun yöneteceği Scandalous adlı filmde efsanevi oyuncu Kim Novak’ı canlandıracak.

Film, Novak’ın 1957’de şarkıcı Sammy Davis Jr. (David Jonsson) ile yaşadığı ırklar arası ilişkinin hikayesini konu alıyor.

Sweeney, yeni rolüne hazırlık sürecini, “Onunla tanışacağım. Hareket ve aksan üzerine koçlarla çalışacağım, filmlerini izleyip inceleyeceğim. Çok heyecanlıyım” sözleriyle anlattı.