Takip etmek için 2 yıl bekledi: Kylie Jenner'dan dikkat çeken hamle

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Timothee Chalamet'i Instagram'da takip etmeye başladı.

Takip etmek için 2 yıl bekledi: Kylie Jenner'dan dikkat çeken hamle

Son dönemin ünlü oyuncularından ile aşk yaşayan , sevgilisini takip etmeye başladı.

İki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Chalamet ile aşk yaşamaya başlayan 27 yaşındaki Jenner'ın, oyuncuyu takip etmek için neredeyse 2 yıl beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Takip etmek için 2 yıl bekledi: Kylie Jenner'dan dikkat çeken hamle - 1

Jenner, Instagram'da yalnızca 119 kişiyi takip ediyor. Sosyal medyayı çok aktif kullanmayan ise hiç kimseyi takip etmiyor.

JENNER'IN TARZI NEDEN DEĞİŞTİ?

Öte yandan 'ın tarzındaki değişim ise hayranlarının dikkatini çekti. Sevgilisine ödül törenlerinde eşlik eden Jenner'ın hep siyah tercih etmesi merak konusu oldu.

Harper's Bazaar dergisine konuşan yıldız "Geçenlerde kendi kendime 'Bir tane daha siyah elbises giyemem' diyordum ki mükemmel bir siyah elbise elime ulaştı. Giydiğim elbiseler her ne kadar çok güzel ve ikonik olsalar da aynı zamanda ilgiyi üzerine çekmemenin de en iyi yolu. " ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner neden hep siyah giyiyor?

Kylie Jenner neden hep siyah giyiyor?

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