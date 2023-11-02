Tamirhane filmi oyuncuları kimler? (Tamirhane filmi konusu ve kadrosu)

Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği "Tamirhane", 2022 yılında vizyona girmişti. Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Merve Dizdar'ın başrollerinde oynadığı film, yetiştirme yurdunda birlikte büyüyen Yılmaz ile Müjdat'ın başından geçen olayları işliyor. Kadroda dörtlüye Bülent Şakrak, Engin Hepileri, Erkan Can eşlik ediyor.



TAMİRHANE FİLMİ KONUSU



Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı kalır. Her şey yolunda giderken bir gün bir tamir sırasında başlarına ilginç bir olay gelir ve ihtiyar bir adam hayatını kaybeder. Ceset üstlerine kalınca onu yakıt tankına koyan iki kardeş, bu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi göründüğünü fark eder.