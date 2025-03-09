Tango Bardo ve Disarliana orkestraları İstanbul'da

Tango müziğinin dünyaca tanınan Arjantinli orkestralarından "Tango Bardo" ve "Disarliana", 19 Mart'ta İstanbul'da aynı sahnede konser verecek. Buenos Aires'ten tango festivali "tanGO TO İstanbul" için Türkiye'ye gelecek olan iki orkestra, Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Buenos Aires'te doğan ve birçok ülkede tango müziğini temsil eden orkestralardan Tango Bardo, dramatik yorumuyla, Disarliana ise Carlos Di Sarli'den ilham alan romantizmle hazırladıkları gösteriyi izleyicilerin beğenisine sunacak.



Tango orkestralarının ortak sahnesine Türkiye tango şampiyonları Eşref Tekinalp - Vanessa Gauch, Murat Elmadağlı - Setenay Ersoy çifti ile Selçuk Atalay - Müge Üner ve Alper Maşalı - Buket Akdol çifti dans gösterileriyle eşlik edecek.