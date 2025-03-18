Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı: Annesi oyuncu Dolgan Sezer'in yanına defnedilecek

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.



DOLGAN SEZER HAKKINDA



Sinema,sahne sanatçısı Dolgan Sezer, Oryantal Tanyeli'nin annesidir. Aralarında Amigo Hüsnü, Ateş Böceği, Beşine de Vur, Bir Defa Yetmez, Canavar Cafer, Canım de Bana, Erkek Kazım, Kazım’a Ne Lazım, Kokla Beni Melahat, Minik Cadı, Çilli Yavrum Çilli, Hayatın Gerçek Tadı gibi filmlerin bulunduğu 18 filmde rol aldı. 1 Plak çıkarttı.İ stanbul'da pankreas kanseri tedavisi gören sanatçı, İstanbul'dan Bodrum'a giderken, ursa'da vefat etti. Bodrum'a götürülen cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

