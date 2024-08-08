Tarih belli oldu: Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Merkür gerilemesi yani retrosu yılda üç ya da dört kez, yaklaşık üç hafta sürelik bir zaman dilimini kapsar. Bu yılın ikinci gerilemesi de yakın zaman önce başladı. Asroloji meraklıları da "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.



Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.



MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?



Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başladı. İki ayrı burçta gerçekleşecek retro ilk olarak 6-14 Ağustos Başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda yaşanacak.

