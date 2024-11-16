Tarihi Ardahan Kalesi'ne 10 ayda 194 bin 440 ziyaret gerçekleşti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kaleye ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla bu yıl iki katına çıktı.

ZİYARETÇİ SAYISI BİR YILDA İKİYE KATLANDI



Kalenin bu yaz turist sayısında rekor kırmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Dede, "Kalemiz, 2023 yılının 12 ayında 92 bin 823 ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yılın sadece on ayında ziyaretçi sayısı 194 bin 440 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler turizm yatırımları açısından son derece kıymetli ve caziptir" dedi.

Kentin tanınırlığının arttığını dile getiren Dede, "Diğer turizm unsurları destinasyonlarını da eklediğimizde sayı daha da artıyor. Dolayısıyla bu rakamlar turizm yatırımlarını teşvik edici, güven verici bir durum. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Ecdadın bize bıraktığı bu değeri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

