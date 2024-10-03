Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapacak, ne zaman final yapacak?
Yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber tek tek final haberleri gelmeye başladı. İkinci sezonuna başlayan Taş Kağıt Makas dizisiyle ilgili de izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi final mi yapacak?
Birsen Altuntaş final yapacak dizileri duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre, sezonun Sinegraf imzalı yeni dizisi Kör Nokta‘nın ardından Taş Kağıt Makas dizisi için de karar verildi. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan Taş Kağıt Makas, 19. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak.
TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyordu.
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