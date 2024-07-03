Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kimler? Tatlım Tatlım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Tatlım Tatlım filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman yer alıyor.



TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU

Yılmaz Erdoğan'ın ünlü oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'tan sinemaya uyarladığı Tatlım Tatlım, aynı partide tanışan dört çiftin hikâyesini anlatıyor. Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise… Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?