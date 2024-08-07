Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi: 2 kişi gözaltına alındı

Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Avusturya’da muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Polis, terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

EVİNDE KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

ŞARKICININ VİYANA'DAKİ 3 KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Organizatörler, Swift'in başkent Viyana'daki yarın, cuma ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurdu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılarak, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtildi.



Öte yandan Kasım 2020'de bir DEAŞ sempatizanı tarafından Viyana'nın merkezinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.