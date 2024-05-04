Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

Adıyaman'da'kiTharsa Antik Kenti'nde çalışmalar devam ediyor. Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı. 3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz. Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık." dedi.



Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

