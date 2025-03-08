TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti (Mukbang akımı nedir?)
Kamera karşısında abartılı yemek yiyerek (mukbang akımı) ünlenen TikTok fenemoni Efecen Kültür hayatını kaybetti. 24 yaşındaki fenomen fazla kilolarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.
Sosyal medyada kamera karşısında yemek yiyerek ünlenen, 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti.
TikTok fenemoni aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Efecan Kültür, "mukbang akımı" olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bin, Instagram'da 12 bin takipçiye ulaşmıştı.
MUKBANG AKIMI TEHLİKESİ
Türkiye'de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok'taki "Mukbang" akımı çocuklar ve gençler için tehlike oluşturuyor.
Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, sosyal medyada "tık" ve "beğeni" almak amacıyla aşırı yemek tükettikleri "Mukbang" videoları paylaşıyor.
Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.
EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?
Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve 'mukbang akımı' olarak bilinen kameralar kaşısında abartılı yemek yeyiyerek ünlü olan sosyal emdya fenomeni. Videolarını TikTok'ta paylaşan Kültür'ün 156 bini aşkın takipçisi bulunuyordu.
Kültür, sosyal medya hesaplarından sık sık canlı yayınlarla yemek yediği görüntüleri paylaşıyordu.
24 yaşındaki Efecan Kültür, aldığı fazla kiloları nedeniyle yerinden kalkamaz hale gelmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastanelik olan Kültür, hayatını kaybetti.
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