Tom Cruise'a ilginç yasak: Artık o aracı kullanamaz

Zenginlik ve ünüyle tanınan biri için lüks arabalar, yaşam tarzlarının bir parçası haline geldi. Ancak,Tom Cruise gibi bir ismin, Bugatti gibi prestijli bir markanın aracını kullanmamasına dair bir yasaklama, nadir görülen bir durum.



Bugatti'nin müşterileri için belirli kuralları ve düzenlemeleri var. Yıllık bakım ve lastik değişimi gibi ek masrafların yanı sıra, araçlarının bakımı oldukça titizlik gerektiriyor.



Ancak Cruise'un Bugatti yasağının nedeni, teknik detaylardan ziyade, 2006'daki küçük bir olaya dayanmaktadır.

Cruise'un o zamanki eşi Katie Holmes ile birlikte katıldığı Görevimiz Tehlike 3 galasında yaşanan kapı açma problemi, markanın ona karşı bir yasaklama getirmesine yol açtı.

Oyuncunun mücadele anları süper otomobil markası tarafından bir daha yaşanmasına izin verilmeyecek kadar utanç verici bulundu ve Bugatti araç alması yasaklandı.



Eski favori arabasını kullanırken göremeyeceğimiz Cruise dışında benzer yasakla karşılaşan başka ünlüler de var.

Boksör Floyd Mayweather, şarkıcı Flo Rida, yapımcı Simon Cowell ve hatta Formula 1 pilotu Jenson Button'ın da Bugatti araç alması yasak.