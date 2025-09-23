Tom Holland sette kaza geçirdi: Yeni Spider-man filmi ertelenecek mi?

Örümcek Adam’ı 2016’dan bu yana canlandıran Tom Holland, yeni film Spider-Man: Brand New Day setinde kaza geçirdi.

Yapım hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Holland’ın “hafif bir beyin sarsıntısı” yaşadığını ve tedbir amacıyla çekimlere ara verdiğini açıkladı. Oyuncunun birkaç gün içinde sete dönmesi bekleniyor.

Londra’daki Pinewood Stüdyoları’nda yaşanan olayda başka kimse zarar görmedi. Deadline’ın aktardığına göre, yapılan muayene sonrası Holland’ın hastaneye kaldırılmasına gerek duyulmadı.

Kaynaklar, çekimlerin 29 Eylül’de yeniden başlayacağını, bu sürecin filmin 31 Temmuz 2026’daki vizyon tarihini etkilemeyeceğini bildirdi.

Sony Pictures ve Marvel Stüdyoları ortak yapımı film, yönetmen Destin Daniel Cretton imzasıyla ağustos başında çekimlere başlamıştı. Holland, proje için daha önce, “Kostümü giymek bu kez farklı hissettiriyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” demişti.

Yeni filmde Zendaya ve Jacob Batalon yeniden izleyiciyle buluşurken, Stranger Things yıldızı Sadie Sink, Severance dizisinin Emmy ödüllü oyuncusu Tramell Tillman ve The Bear ile tanınan Liza Colon-Zayas da kadroya katılıyor. Ayrıca Mark Ruffalo, Michael Mando ve Punisher rolündeki Jon Bernthal de filmde yer alacak.