Trabzon'un turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 43 arttı

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel zenginliğiyle dikkati çeken Trabzon, Körfez ülkeleri başta olmak üzere, özellikle sıcak bölgelerden gelen ve şehir hayatından sıkılanların tatil güzergahları arasında yer alıyor. Kente gelen turistler yaylaların yanı sıra en çok Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Kızlar Manastırı, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor.



Şehir merkezinde de alışveriş yaparak vakit geçiren turistler, yörede trekking, rafting, safari, balık tutma, at binme, tekne ve yat gezintisi, tırmanma, paraşütle atlama gibi alternatifleri de değerlendiriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un turizm sezonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da çok ilgi gördüğünü söyledi.

Ziyaretçi sayısının bu ay pik seviyeye ulaşmasını beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Körfez ülkelerimizin tamamı ilimize ilgi göstermekte. Son dönemlerde Avrupa bölgesinden de başta Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya olmak üzere Trabzon'a ilgi var" dedi. Erdoğan, misafirlerin en çok yaylaları tercih ettiğini anlatarak, "Sümela, Uzungöl, Hıdırnebi ve diğer yaylalarımız başlıca destinasyonlarımız. Gelen misafirlerimiz doğa ile baş başa kalmayı sevdikleri için dere kenarlarında, serin yerlerde zaman geçirmeyi seviyorlar." diye konuştu.



Trabzon'da son dönemde tekne sayısının da yüzde 50 arttığına işaret eden Erdoğan, "Misafirlerimiz sahil bölgesinde teknelere binerek daha farklı destinasyonları görmeyi çok seviyorlar. Tabii bu bizi memnun ediyor. Trabzon gerek alternatif ziyaret anlamında, gerekse deniz turizmi anlamında canlanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

TURİST SAYISI YÜZDE 81 ARTTI



Tamer Erdoğan, turizm sezonunu bu yıl, geçen yılın üzerinde kapatmayı umduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu anki verilerimize göre, 2023'ün 7 ayında yabancı anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış söz konusu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu."



Trabzon'un geçen ay 192 bin 892 yabancı turiste ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yabancı turist olarak geçen yılın temmuz ayına göre bu yıl yüzde 112 artış söz konusu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023 yılı temmuz ayında 268 bin 427 kişi misafir ettik. Toplamdaki artış ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 oldu. Ümit ediyorum Trabzon turizmde hak ettiği yeri almaya devam edecek."



Sera Gölü Tesisleri sorumlusu Hayri Can Aydın, turizm yoğunluğunun geçen seneye nazaran aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Sera Gölü'ne özellikle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Ürdün'den çok fazla turistin geldiğini dile getiren Aydın, haftanın 7 günü de yoğun olduklarını ifade etti. Aydın, havaların güzel gitmesinin de yoğunluğu arttırdığına işaret ederek, "Çok şükür herhangi bir problem yaşamadan iyi bir şekilde turistlerimizi ağırlayıp, yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi. Turistlerin doğa ile iç içe olmayı sevdiklerini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti: "Sezon şu an için güzel gidiyor, inşallah böyle de devam edecek. Ağustos ayındayız, sezon yavaş yavaş bitiyor gibi. Önümüzdeki sene nasıl daha iyi olabiliriz, turistlerimizin ilgisini nasıl daha çok çekebiliriz, bunun çalışmalarını yapıp önümüzdeki sene ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz."