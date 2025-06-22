Trakya'nın Bodrum'una Avrupa'dan turist yağıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz sahilleriyle öne çıkan bölge, yerli turistlerin ardından yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.



Berrak denizi, uzun kumsalları ve kıyı şeridiyle iç içe ormanlarıyla ziyaretçilerine farklı turizm imkanları sunan bölgedeki turizm tesisleri, bu yıl pek çok Avrupalı tur şirketinden rezervasyon aldı.



''SAROS BÖLGESİ ÇOK ÖZEL BİR YER''



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Saros Körfezi'nin uluslararası turizme açılmaya başladığını söyledi.



Saros bölgesinin çok özel bir yer olduğunu belirten Bacıoğlu, "Kaptan Cousteau'nun geçmişte burada araştırmalar yaptığını ve bölgeyle ilgili çok güzel sözler söylediğini biliyoruz. Kendi kendini temizleme özelliğine sahip Saros Körfezi denizi ve doğasıyla eşsiz bir yer" dedi.



Bacıoğlu, Saros Körfezi sahillerinin önemli bir turizm potansiyelinin olduğunu vurguladı.



Turizm çeşitliliğinin artması, yapılan tanıtım faaliyetleri ve körfezin eşsiz güzelliğinin, turizm hareketliliği oluşturduğunu anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Saros Körfezi'ne turizm açısından baktığımızda diğer bölgelere kıyasla çok bilinen bir yer değildi. Özellikle son yıllarda su altı turizmiyle beraber deniz turizmine olan ilgi de artmaya başladı. Turizm hareketliliği ciddi bir ivme kazandı. Bölgedeki nitelikli turizm işletmelerinin artması, gelen turistlere sunulan farklı turistik aktiviteler bu artışta çok önemli bir etken. Son yıllarda komşu ülke Bulgaristan ile Romanya'dan bir ilgi vardı. Bu yıl İngiltere başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinden bölgeye bir talep var ve rezervasyonlar yapılmış durumda. Bu bizi çok sevindirdi. Amacımız bölgenin temizliğini, doğasını ve su altı turizm imkanlarıyla çeşitli imkanları sunup sezonu uzatmak. Nisan ayından ekim ayına kadar süren bir sezon oluşturmak bölge turizmine ciddi bir katkı sunacaktır."

