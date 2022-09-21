Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Çanakkale'nin festivalde birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gölcük, "Troya Müzesi'nin bahçesinde zeytin ağaçlarının altında tamamen açık havada müze binasına yansıtılan bir gösterim olacak. Toplam 17 dakika sürecek gösterimde Troya efsanesini özel olarak hazırlanan 3D Mapping yöntemi ile hep birlikte izleme fırsatı bulacağız. Bu gösterim ayrıca 22 Eylül akşamı Troya Antik Kenti'ndeki 'Troya Patara' gösterimi sonrası yine gerçekleştirilecek. Yine aynı gece katılımcılar müzemizi gezme fırsatı bulacaklar" dedi.