TRT 2'de ödüllü ve prestijli filmler yayınlanacak

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, şubat ayında her gün 21.30'da farklı bir film orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.



1 Şubat'ta "Ceviz Ağacı", 2 Şubat'ta "Kheili dour, kheili nazdik" (Çok Yakın Çok Uzak), 3 Şubat'ta "Memoria", 4 Şubat'ta "Luxor", 5 Şubat'ta "Concussion" (Doğruyu Söyle), 6 Şubat'ta "Jamaica Inn" (Jamaika Hanı), 7 Şubat'ta "Poppie Nongena" (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu), 8 Şubat'ta "Mavzer", 9 Şubat'ta "Letters of Hope" (Umut Mektupları), 10 Şubat'ta "WiÑaypacha" (Sonsuzluk), 11 Şubat'ta "Michael Clayton", 12 Şubat'ta "The Tomorrow Man" (Yarının Adamı), 13 Şubat'ta "Przypadek" (Kör Talih), 14 Şubat'ta "Frantz", 15 Şubat'ta da "İki Şafak Arasında" filmleri yayınlanacak.



İzleyiciler, 16 Şubat'ta "Ghasr-e Shirin" (Şirin'in Kalesi), 17 Şubat'ta "Miraciyye Saklı Miras", 18 Şubat'ta "Rabbit-Proof Fence" (Çit), 19 Şubat'ta "Moon" (Ay), 20 Şubat'ta "The Lady Vanishes" (Kaybolan Kadın), 21 Şubat'ta "Rooz-haye Narenji" (Turuncu Günler), 22 Şubat'ta "Zerre", 23 Şubat'ta "Wo men de tian ye" (Bizim Toprağımız), 24 Şubat'ta "Ghasideyeh gave sefid" (Beyaz İneğin Türküsü), 25 Şubat'ta "Little Joe" (Küçük Joe), 26 Şubat'ta "Paris, Texas", 27 Şubat'ta "Broken Blossoms" (Kırık Tomurcuklar), 28 Şubat'ta ise "L'heure d'ete" (Yaz Saati) filmlerini seyredebilecek.