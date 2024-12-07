Tur Rehberi filmi, 1 Ocak'ta vizyona girecek

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin başrolünde Gelinoğlu'na Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal eşlik ediyor.



Gelinoğlu, takipçileri ile film için hazırlanan alternatif afişleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin afişi, takipçilerin büyük bir çoğunluğunun ortak kararıyla belli oldu.



Komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikayesini anlatıyor.