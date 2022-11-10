Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta evinde düşüp, kalça kemiğini kıran 87 yaşındaki ünlü ismin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU



Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak bilinen İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek.