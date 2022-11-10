Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta evinde düşüp, kalça kemiğini kıran 87 yaşındaki ünlü ismin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı - 1

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türk sinemasının 'Bay 'sı olarak bilinen İnanoğlu, 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek.

N-LIFE HABERLERİ

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