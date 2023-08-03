Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla yapılan Türkiye Çocuk Kitabı Okuma Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçları açıklandı.



Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, çalışmayı FRAM araştırma şirketinin yaptığını belirterek, 13 ilde 3-10 yaş arası çocuğu olan ve 20-55 yaş arası kitap okuyanlar ya da çocuğuna kitap okuyan 309 anne ile görüşülerek sonuçların elde edildiğini söyledi.



Tokcan, "Araştırmaya göre çocukların yüzde 80'i kitap okumayı seviyor. Ebeveynlerin de çocuklarına kitap okuyarak kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine araştırmaya göre çocuklar hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuyor" dedi.



"KİTAP ALIMINDAKİ TEMEL BELİRLEYEN FİYAT"



Tokcan, çocuk kitapları için aylık ortalama 180 lira bütçe ayrıldığına da işaret ederek, "Çocukların hayal gücünü geliştiren, görselleri bol ve yeni şeyler öğrendikleri kitapları keyifle okuduğunu ortaya koyan araştırmada 3-5 yaş arası çocukların favorisinin masal, hikaye ve resimli kitaplar olduğu belirtiliyor. 6-10 yaş arasında ise hikaye ve çizgi romanların çok sevildiği görülüyor. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise kitap fiyatlarının yüksek bulunması ve ailelerin alternatif arayışına yönelmeleri oldu. Ebeveynlerin yarıya yakını çocuk kitaplarının fiyatını yüksek bulduğunu ve çocuklarına yeterince kitap almakta zorlandıklarını ifade ediyor. Araştırma kitap alımındaki temel belirleyenin fiyat olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

