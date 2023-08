Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Kapadokya'da başlıyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN KONSERLER



Festival süresince Göreme Festival Alanı, Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde birbirinden ünlü isimlerin konserleriyle festivalde coşku doruğa çıkacak.



Göreme Festival Alanı'nda, Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90'lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi müzikseverlerle buluşacak.



Paşabağları Vadisi'nde ise gala konserinin yanı sıra Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, 80'ler Melodileri, Müslüm Gürses Şarkıları, Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Venera Ensemble konseri seslendirilecek. Ayrıca Paşabağları Vadisi'nde kurulacak sahnede, Semah "Kırklar Meydanı" ve Fatih Çıtlak ile "Meali-Yi Sema" programları gerçekleştirilecek.



Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi'nde ise "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar", Muhlis Berberoğlu ile "Anatolian Space Ship Project", Okay Temiz ve Umut Akyürek Nevşehirliler ile buluşacak.



Ayrıca festival süresince Avanos Meydan, Kayaşehir, Uçhisar Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Zelve Örenyeri, Ürgüp Meydan, Üç Güzeller, Ortahisar Kalesi Meydanı ve Güray Müze'de kurulacak festival sahnelerinde "Sokağın Sesi" dinletileri gerçekleştirilecek. Festival süresince şehirdeki tüm müzeler saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.



KAPADOKYA'NIN DÖRT BİR YANI TİYATRO SAHNESİNE DÖNÜŞECEK

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında, tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelenecek.



Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu, Süheyl-Behzat Uygur ile "Hey Gidi Günler", Nazan Kesal'ın "Yaralarım Aşktandır", İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "İki Bekar", Van Devlet Tiyatrosu'nun "Scapin'in Dolapları" ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Sonum Başlangıcımdır" oyunları sanatseverlerle buluşacak.



TARİHTEN MODERN SANATA BİRÇOK SERGİ AÇILACAK

Festival kapsamında "resmin şairi" olarak anılan Devrim Erbil'in mozaik, sedef, vitray, batik, halı, özgün baskı, marküteri ve resimden oluşan tüm tekniklerden elde ettiği örneklerin yer aldığı "Kapadokya'ya Sevgilerimle" sergisi Güray Müze'de festival boyunca açık olacak.



Refik Anadol'un Rönesans dönemine ait tüm heykellerin görselleriyle yapay zekayı eğiterek oluşturduğu, dinamik formda veri heykellerinin yer aldığı "Rönesans Rüyaları" dijital enstelasyonu Meryem Ana Kilisesi'nde görülebilecek.



Yeni medya sanatçılarının dijital sanat, bio tasarım, ses tasarımı gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan karma bir seçkinin sunulacağı "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kapadokya Üniversitesi Mahzen'de izleyiciyle buluşacak.



Atatürk'ün 1000'den fazla fotoğrafının yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi ise Avanos'ta Kızılırmak kenarında görülebilecek.



Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kahve Müzesi'nde "Türk Kahvesi Sergisi", Avanos Yaşayan Miras Müzesi'nde "Bölgesel Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi", Kapadokya Üniversitesi Mustafakemalpaşa Kampüsü Avlusu'nda Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Sergisi açılacak.



SÖYLEŞİ, SİNEMA, GASTRONOMİ VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Festival kapsamında, Göreme ve Paşakonağı halk kütüphanelerinde tarih, drama, yaratıcı yazarlık atölyeleri düzenlenecek.



Damat İbrahim Paşa Külliyesi Kurşunlu Camisi'nde de Hacıbektaş Veli ve daha birçok farklı konuda söyleşiler gerçekleştirilecek.



Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Gastronomi Sokağı'nda geleneksel el sanatları ve gastronomiyle ilgili atölyelerle Kapadokya bölgesinin yerel değerleri tanıtılacak.



Festivalde sanatseverler, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Nadide Hayat gibi sevilen Türk filmlerini de Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde izleme fırsatı bulacak.



ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Çocuklar, Avanos Amfi Tiyatro önünde kurulacak rengarenk oyun alanlarında halka atışından labut devirmeye, çuval yarışından halat çekmeye kadar birbirinden eğlenceli oyunları oynayacak.



Alanda kurulacak sahnede de her gün Kral Şakir Kapadokya Macerası, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Şirinler gibi tiyatro oyunları sergilenecek.



Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde her gün kum boyama, mozaik, cam boyama, takı tasarımı, kitap ayrıcı, kaşık kukla, seramik, ahşap maket, Karagöz Hacivat yapımı, şapka atölyesi gibi birçok farklı alanda çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek.



Alanda ayrıca çocuklara gökyüzüyle ilgili özel filmler izleyebilecekleri planetaryum da kurulacak.



Nevşehir merkezdeki TÜİK Meydan'daki kamyon tiyatrosunda her gün farklı çocuk oyunu sahnelenecek. Çocuklar festival boyunca meydanda bulunacak Gezici Kütüphane ile Çanakkale Savaşları Mobil Müze TIR'ını ziyaret edebilecek.



BALON FESTİVALİ

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, daha önce İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nden farklı olarak ayrıca uluslararası balon etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.



Festivalin son 3 gününde sıcak hava balonu etkinlikleriyle Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşacak. Yurt dışında özel tasarlanmış onlarca sıcak hava balonu festival kapsamında bölgeye gelirken, Kapadokya geceleri de Night Glow etkinlikleriyle ışıl ışıl olacak.



Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://kapadokya.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşılabiliyor.