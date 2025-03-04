Türkü Akbayram kimdir? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın hayatı

Türkü Akbayram'ın kim olduğu, sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze töreni sonrasında merak ediliyor. Babası Edip Akbayram gibi müzisyen olan Türkü Akbayram'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli?



TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?



Türkü Akbayram, 1986 yılında Ayten ve Edip Akbayram çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli olan Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ın izinden giderek müzik kariyerine adım atmıştır.



2013 yılında Serdar Çınar ile evlenen Türkü Akbayram, 2019 yılında Lavin adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştır.

