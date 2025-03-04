Türkü Akbayram kimdir? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın hayatı
Türkü Akbayram, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. Vefat eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı olan Türkü Akbayram'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Türkü Akbayram kimdir? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın hayatı.
Türkü Akbayram'ın kim olduğu, sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze töreni sonrasında merak ediliyor. Babası Edip Akbayram gibi müzisyen olan Türkü Akbayram'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli?
TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?
Türkü Akbayram, 1986 yılında Ayten ve Edip Akbayram çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli olan Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ın izinden giderek müzik kariyerine adım atmıştır.
2013 yılında Serdar Çınar ile evlenen Türkü Akbayram, 2019 yılında Lavin adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştır.
Müzik kariyerine 2018 yılında "Hiçbiri" adlı şarkısıyla başlayan Türkü Akbayram, babasıyla birlikte çeşitli konserlerde sahne almış ve düetler yapmıştır.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Biyografi
- Kimdir
- Edip Akbayram