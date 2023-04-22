TÜYAP Bursa Kitap Fuarı için geri sayım sürüyor: Bursa Kitap Fuarı ne zaman?

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 29 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bursa Kitap Fuarı, 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı Bursa ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından 11 Şubat'ta başlaması planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ertelenmişti.