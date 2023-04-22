TÜYAP Bursa Kitap Fuarı için geri sayım sürüyor: Bursa Kitap Fuarı ne zaman?

Bursa'da 20.si düzenlenmesi planlanan kitap fuarı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yapan Bursa Kitap Fuarı 2023 yılında da kitapseverler ile buluşmak için gün sayıyor. Peki, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı ne zaman?

TÜYAP Bursa Kitap Fuarı için geri sayım sürüyor: Bursa Kitap Fuarı ne zaman?

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 29 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bursa Fuarı, 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı Bursa ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak. 

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından 11 Şubat'ta başlaması planlanan "Bursa 20. Kitap Fuarı" merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ertelenmişti. 

TÜYAP Bursa Kitap Fuarı için geri sayım sürüyor: Bursa Kitap Fuarı ne zaman? - 1

ZİYARET SAATLERİ

29 Nisan - 6 Mayıs tarihleri aralığında her gün 10:00-19:30 saatleri arasında, 7 Mayıs Pazar günü ise 10:00-19:00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilirsiniz.

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